【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月20日放送、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』では、人類史上最も売れたエンターテイナー、マイケル・ジャクソンを深掘りした。 ■4人のアーティストたちが“推しマイケル”を紹介 スタジオには、最近改めてマイケル・ジャクソンに興味を持ち始めたという大久保佳代子が登場。さらにダンス企画ではおなじみのダンサー・ARATAが、魅力を