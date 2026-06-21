本日6月21日(日)よる7時放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、放送1000回記念SP！1995年の放送開始から30年、今夜の放送でついに第1000回に到達！記念の回を飾るべく、DASHメンバーが勢ぞろい！ メンバー全員で26年目の田植えに大奮闘！それぞれの思い出の初登場シーンと共に、懐かしの映像も一挙プレイバック！ 「みんながひとつになった」城島が最も忘れられない企画とは！？ 放送1000回の歴史の中で一番