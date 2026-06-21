「新馬戦」（２０日、阪神）ロケットスタートを決めた７番人気のリュウトウコヤク（牡２歳、父サートゥルナーリア、母サルビア、栗東・鈴木孝）が下馬評を覆してデビューＶ。雨で重たくなった馬場をものともせず、悠々と抜け出して後続をシャットアウトした。手綱を取った田山は「まだ左右のブレがあったけど勝ち切ってくれた。精神的に良くなれば、またいい走りができると思う」と振り返った。「ウチはみんなゲートが速い。