「新馬戦」（２０日、函館）好位でレースを進めた３番人気のイモージェン（牝２歳、父サリオス、母シーリア、栗東・池添）が、メンバー最速タイの末脚で豪快に差し切って父サリオスに産駒初勝利をプレゼントした。北村友は「いい競馬ができました。反応が良く、ゴールを過ぎてからも余裕があって、いい脚を持続する感じがありました」とレースを振り返った。