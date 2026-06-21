■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド日本 1ー3 ドミニカ共和個（日本時間20日、フィリピン）【写真を見る】石井優希さん「泥臭い日本のバレー」で前回女王・世界1位のイタリアに立ち向かえ！【ネーションズリーグ】バレーボール世界トップ18チームが参戦しているネーションズリーグの女子予選ラウンド第2週で、女子日本代表はドミニカ共和国にセットカウント1ー3で今大会初黒星を喫した。開幕から続いた連勝