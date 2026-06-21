Ｃ・ルメール騎手（４７）＝栗東・フリー＝が、２１日の騎乗後、“夏休み”に入ることになった。東京競馬場で２０日、自身が明らかにした。例年、夏に１カ月程度休養しており、「休みは毎年必要ですね。家族とヨーロッパをツアーします。海外のレースにも乗る予定があります」と説明した。マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）とのコンビで、キングジョージ?世＆クイーンエリザベスＳ・Ｇ１（７月２５日・英アスコット