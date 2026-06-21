「スレイプニルＳ」（２０日、東京）伏兵が豪快に突き抜けた。先行勢の直後でレースを進めた９番人気のリアレスト（牡５歳、美浦・尾関）が、直線に入ると鞍上のゲキに応えて一気に先頭へ。そのまま後続を寄せつけず、２馬身半差をつけて快勝した。待望のＯＰ初勝利に、荻野極は「外に切り替えてからはいい反応で脚を使ってくれました。まだ体に課題を残す馬。今後が楽しみです」と、さらなる伸びしろに期待。尾関師は「だい