少し日焼けした巨人の浅野が、東京ドームのお立ち台で満面の笑みを作った。一軍に昇格して即スタメンの起用に応え、第１打席で決勝の今季１号ソロ。久々の景色を味わいながら、「最高でーす！」と叫んだ。キャベッジのコンディション不良で巡ってきた機会。三回無死、大野の甘いカットボールを振り抜いた。「力感なく、しっかり芯に当たった」という弾丸ライナーは左翼席中段に達した。「焦りがないと言ったらウソになる」と