「天保山Ｓ」（２０日、阪神）好位のインでレースを進めた１番人気のベルジュロネット（牡４歳、栗東・大久保）が、直線で鞍上がゴーサインを送ると力強く反応。グイグイと末脚を伸ばし、最後は後続に３馬身半差をつけて自身初のオープン勝ちを飾った。騎乗した西村淳は「いい馬です。楽勝でした。最後もソラを使っていました。いい馬です」と鮮やかな快勝劇を振り返った。