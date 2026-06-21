女子プロレス「スターダム」２０日の国立代々木競技場第二体育館大会で、伊藤麻希率いる「伊藤リスペクト軍団（ＩＲＧ）」がアーティスト王座奪取に失敗した。伊藤はこの日、古沢稀杏と梨杏とともに、壮麗亜美＆妃南＆レディ・Ｃの王者組に挑戦。試合前には３人、マイクを手にキレッキレのダンスで観客を魅了しながら入場した。試合は６選手が入り乱れる混戦となったが、終盤には梨杏が妃南と激しい攻防を展開。粘りを見せた梨