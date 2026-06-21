ノア２０日の長野・上松町大会で行われたＧＨＣジュニアヘビー級選手権は挑戦者のＥｉｔａ（３４）がドラゴン・ベイン（２６）を撃破し、第６２代王者に輝いた。地元凱旋となったデビュー１５周年記念大会で故郷に錦を飾った。メインでベインに挑戦したＥｉｔａは、大声援を背にトぺ・コンヒーロを発射するなど王者を攻め立てる。さらにはトラウマで顔面にヒザを叩き込んだが、ベインも王者の意地で３カウントは阻止。一転し