●宇喜多直家の寝返りに最注目 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、14日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第23話「さらば半兵衛」の視聴分析をまとめた。竹中半兵衛を演じる菅田将暉＝『豊臣兄弟！』第23話より(C)NHK○「風が、変わりまする」最も注目されたのは20時38分で、注目度75.6％。宇喜多直家(緋田康人)の寝返りによって、小一