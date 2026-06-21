5月初旬、埼玉県三郷市の公園ではドラマの撮影がおこなわれていた。「撮影をしていたのは、女優の原菜乃華さん。この日は、イケメン俳優とのデートシーンの撮影だったようです。公園の芝生にシートを敷いて、共演の男性と座っていました。撮影では、2人でフリスビーで遊ぶようなシーンがあり、ナイスキャッチをした原さんが自分自身に驚いて『オーッ！』っと大きな声を出していましたね。さらにシャボン玉を飛ばすシーンでは、