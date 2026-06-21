グラップリングイベント「ＱＵＩＮＴＥＴ．６」（７月２５日、京都・旧武徳殿）開催に向け、ファウンダーの?ＩＱレスラー?こと桜庭和志（５６）が意気込みを語った。国内では約３年ぶりの開催となる今大会は、日本最古の演武場「旧武徳殿」で行われる。同演武場でのプロ格闘技イベント開催は初とあって桜庭は「そういう歴史ある場所でＱＵＩＮＴＥＴを開催できるのは、本当にうれしいです。ここからまた一歩一歩、進んでいきた