今年4月1日から、自転車の交通違反に「反則金の納付」を通告する“青切符”の取り締まりが始まった。歩道通行や2人乗り、逆走、信号無視など、対象となる反則行為は113にのぼる。とはいえ、街の利用者からは「どこからが違反なのか分かりにくい」という戸惑いの声も少なくない。「スマホをいじりながら自転車に乗っていたら、警察官に呼び止められました。今回は指導だけでしたが、『続けると青切符の対象で、反則金は1万2000円』