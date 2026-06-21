結果で恩返しを――。体操女子の宮田笙子（２１＝順大）は全日本選手権（４月）で６位、ＮＨＫ杯（５月）では８位に終わり、アジア大会（９月開幕、愛知）と世界選手権（１０月開幕、オランダ）の代表入りを逃した。悔しさを味わった元女王は、休息を挟んでリスタートを切った。全日本選手権、ＮＨＫ杯はともに不完全燃焼で幕切れ。２０２８年ロサンゼルス五輪を見据える上で手痛い結果となったが、歩みを止めることはない。取