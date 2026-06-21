クリエイティブ・ディレクターの荻野いづみ氏が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。荻野いづみ氏＝テレビ朝日提供キラキラと輝くワイヤーバッグで女性を魅了する「アンテプリマ」のクリエイティブ・ディレクターの荻野氏。20代は専業主婦として過ごし、30代で香港へ移住……ファッションビジネスを経験したあと、初めてデザインの世界へ飛び込んだという異色の経歴を持つ