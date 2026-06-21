2026年9月13日に実施される沖縄県知事選挙をめぐり、早くも“情報戦”が始まっているようだ。県知事選は、米軍辺野古基地建設に反対するオール沖縄が推す現職の玉城デニー知事と、自民党と地元経済界が推す元那覇市副市長の古謝（こしゃ）玄太氏の一騎打ちになるとみられている。玉城知事は2018年に初当選し、3選目を目指している。ところが、6月18日付の地元紙「沖縄タイムス」は、元郵政民営化担当相で沖縄ファースト政策研究所