「自衛隊に行く子供たちって、経済的に厳しい子供たちが行くんですよ。豊かな子供たちは自衛隊とかなりませんよ」6月15日の参議院決算委員会での立憲民主党の古賀千景参院議員（59）の発言に批判が集まっている。発言後、すぐに古賀議員は謝罪と撤回をしたものの、多くの批判をうけて17日には立憲民主党の水岡俊一代表（70）も陳謝。古賀議員は厳重注意処分を受け、文教科学委員会における筆頭理事を解任されることになった。17日