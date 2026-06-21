飼い主さんが泣いている姿を見た猫さんが取った思いやりに満ちた行動に、賞賛の声が止まりません。 イケニャンすぎる猫さんの姿は31万回を超えて再生されており、「優しいコ」「みてる此方も癒される」「あーーーーー愛ーーーー」「猫様イケメンすぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：愛猫の前で『泣き真似』をしてみたら…思わず感動の『尊すぎる