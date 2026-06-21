北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は19日（日本時間20日）、グループDのパラグアイ―トルコがサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われ、パラグアイが1-0で勝利した。試合後に、パラグアイのファンがスタンドのゴミ拾いを行うと、海外からは「みんなが日本人の真似をしている」といった声が上がっている。開始2分でゴールを決めると、退場者を出しながらも、33本ものシュートを防ぎ、トルコの