地方と都会の格差について語られることはよくある話だが、実際に遠くの地に行って経験すると驚くこともあるだろう。ガールズちゃんねるに6月中旬、「田舎と都会のカルチャーショック」というトピックが立った。トピ主が投げかけたのは、夜の道路における切実な仕様についてだ。「都会と違って、田舎は22時には点滅信号に切り替わる」夜でも眠らない街からすれば、22時はまだ宵の口。居酒屋の2軒目をどこにしようか悩む時間帯に、道