実績よりも社内の力関係や上層部の顔色をうかがうことが優先される職場では、働く意欲も失われてしまうだろう。投稿を寄せた40代女性（エンジニア／年収500万円）は、社長のワンマンぶりが露骨すぎる職場の実態を明かす。そこは、実力主義とはほど遠い環境のようだ。（文：法田ひまり）最悪…「気に入られていない人は基本無視される」女性の職場では、客観的な業績評価など存在しないに等しいという。「社長に気に入られれば実績