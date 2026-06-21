ニッポン体操界に、ニューヒロインが誕生した。西山実沙（１５）＝なんばク＝は、シニアデビューとなった今年、４月の全日本選手権と５月のＮＨＫ杯で女子個人総合２冠を達成。今秋の愛知・名古屋アジア大会と世界選手権の代表切符を手にした。２８年ロサンゼルス五輪での活躍が期待される大阪・相愛高の１年生はスポーツ報知のインタビューに応じ、「普通の高校生」としての日常や、国際舞台への意気込みなどを語った。（取材・