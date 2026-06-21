◆パ・リーグオリックス０―４西武（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・山中稜真捕手（２５）が上昇中だ。４点を追う９回２死、西武・隅田のチェンジアップを捉え、左中間へチーム初の長打となる二塁打。「ちょっと遅かったけど、最後に一本出て良かった」。連続マルチ安打こそ４試合で途切れたが、これで９試合連続安打と快音が止まらない。今季から試合前に「特注バット」でのティー打撃をルーチン化。「右利きなので