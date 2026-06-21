京都国際ナインが一丸となって３年連続の夏の甲子園へ駆け上がる。２０日に京都市内で抽選会が行われ、ノーシードとなった今大会は公立の強豪校・乙訓や春季大会でベスト８の京都精華と同じブロックに入った。小川礼斗主将（３年）は「夏の大会３連覇がかかっているが、一戦一戦、どの相手でも自分たちのできることをやっていきたい」と静かに闘志を燃やした。春は立命館宇治に敗れてベスト１６に終わるなど、新チーム結成後は