「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」（台湾・台中７月１１〜１５日）のメンバーを選出する侍ジャパン大学日本代表選考合宿が２０日、神奈川・平塚市内で行われ、大学選手権でチームを５４年ぶりの日本一に導きＭＶＰに輝いた関大・米沢友翔（４年＝金沢）はリーグ戦で名勝負を繰り広げた近大・宮原廉（４年＝崇徳）、立命大・有馬伽久（４年＝愛工大名電）との共闘を誓った。この日は関西勢８選手が同