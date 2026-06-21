『クローズZERO』『ROOKIES』などの人気作品で唯一無二の存在感を放っていた俳優・遠藤要（42）。2017年の「違法カジノ問題」を皮切りに、度重なる不祥事によって俳優活動は事実上の休止となった。現在は、TikTokで配信者として活動中だ。【写真を見る】現在42歳の遠藤要。違法賭博、6400万円の借金…度重なる不祥事について当時の心境を告白遠藤が紆余曲折の人生を語るなかで、2019年に離婚してから離れ離れに暮らす家族への想