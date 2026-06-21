６月２１日は「父の日」。アスリートにとっても、その背中の大きさや、感謝の思いを再確認する日です。巨人の船迫大雅投手（２９）がそれぞれ父親との思い出や、影響を受けてきた言葉を振り返りました。＊＊＊＊僕にとっての父（裕さん、６１＝運送業）は本当に大きな存在です。これまで本当に厳しかったけど、とても愛のある育て方をしてくれた父だと思います。昔はエースじゃないと試合を見に来ないぐらい厳しかっ