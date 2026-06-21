６月２１日は「父の日」。アスリートにとっても、その背中の大きさや、感謝の思いを再確認する日です。巨人の堀田賢慎投手がそれぞれ父親との思い出などを振り返りました。＊＊＊＊お父さん（郁雄さん）は父親というより野球仲間です。今も試合で投げた時はＬＩＮＥで「ここが良かったね」と。１年目に右肘のトミー・ジョン手術を受けた時は心配もかけましたけど、一番僕を応援してくれる存在。感謝しています。小さ