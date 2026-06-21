６月２１日は「父の日」。アスリートにとっても、その背中の大きさや、感謝の思いを再確認する日です。楽天の早川隆久投手が父親との思い出などを振り返りました。＊＊＊＊温厚で優しいお父さん（徳治さん、６４）です。スポーツ好きなので駅伝やボクシングなどのいろんなスポーツを見ていて、その影響で自分もスポーツが好きになりました。お父さんが陸上をやっていたので、自分も陸上をやっている時期もありました。