６月２１日は「父の日」。アスリートにとっても、その背中の大きさや、感謝の思いを再確認する日です。アスリートたちがそれぞれ父親との思い出や、影響を受けてきた言葉を振り返りました。大相撲の幕内・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が語る父とは―。父はあまり口数が多い方ではないですが、小さい頃はトレーニングや柔軟をしっかりとやるように言われていました。毎日必ず風呂上がりには股割りをやっていて、それがなかったらここまで