２０日の函館５Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１２００メートル）は単勝３番人気のイモージェン（栗東・池添厩舎）が勝利した。祖母はシーザリオで、母のきょうだいにエピファネイア、リオンディーズ、サートゥルナーリアがいる良血馬。新種牡馬の父サリオスは産駒初勝利となった。五分のスタートから北村友が促し、先行集団にとりつく。ロスなく立ち回り、直線で進路を見つけると、残り２００メートルで逃げたラピッドテソーロを