北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦でチュニジア代表と対戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）する。過去７大会でわずか１勝と“鬼門”の第２戦で、勝利を目指す。＊＊＊２２年カタール大会の第２戦コスタリカ戦（０●１）の敗戦は、絶望的で、致命的で、屈辱的なものだった。第１戦で日本はドイツに勝利（２〇１）したのに対し、コスタリカはスペインに大敗（０●７）。両者は大きく異なる雰囲気で、第２戦