東京５Ｒの２歳新馬（芝１８００メートル＝１３頭立て）には良血馬が顔をそろえた。デビュー戦勝利をかけ、熱い戦いが繰り広げられる。ホウオウビリーヴ（牡、美浦・木村哲也厩舎、父インディチャンプ）は２５年セレクトセールで１億６０００万円で落札された。半姉に１７年ヴィクトリアマイルを制したアドマイヤリード（父ステイゴールド）、２４年フローラＳを制したアドマイヤベル（父スワーヴリチャード）がおり、東京適性