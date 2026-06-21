俳優の亀梨和也が、きょう21日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演する。グループ解散、事務所独立から1年が経った今だからこそ言える解散当時の真実を明かすほか、40歳を迎えてもなお貫き続けるアイドルとしての生き様について、亀梨をよく知る3人からの証言も交えて紹介する。【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開アイドルグループでの活躍に加