映画『キングダム』に出演する山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田裕貴、小栗旬が、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹と俳優の満島真之介が出演する、21日放送の日本テレビ系『メシドラ兼近＆真之介のグルメドライブ』（後10：30〜後11：25）に出演する。【番組カット】かっこいい！馬を乗りこなす山崎賢人同番組は、兼近と満島がゲストとともに、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払う