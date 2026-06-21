1995年の放送開始以来、“人と自然”をテーマに、手作りの感動と夢への挑戦を続けてきた日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）が、きょう21日放送回で第1000回を迎える。【番組カット】26年目！米作りに励むDASHメンバー放送1000回の歴史の中で一番長く続いている企画が、2000年にスタートした「DASH村」。福島県の広大な荒れ地を開拓し、DASHチームにとっての農業の師匠・三瓶明雄さんにイチから米