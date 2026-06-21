明石家さんま（70）が20日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。6月9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優・中村玉緒さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜に参列したことを振り返り、「玉緒さんがオレを呼んでくれた」と語った。通夜は16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。16日は火曜日で、さんまは「火曜日は30年間、『踊る！さんま御殿！！』の収録が夕方から夜まであった。それがこの日だ