タレントの相葉雅紀が出演するテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）のきょう21日の放送では、相葉が小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）、あばれる君とそら豆を堪能する。【番組カット】収穫したそら豆で「焼きそら豆」に挑戦する相葉雅紀ら今回の舞台は、千葉・多古町。千葉県はそら豆の収穫量が全国第2位を誇り、多古町は多古米の産地として知られる町である。若いそら豆は空に向かって上