元MBSアナウンサーで、今春からフリーに転身した武川智美（57）が20日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。フリーへの転身の際に、明石家さんま（70）に相談したことについて語った。この日の番組は、さんまが7月1日に71歳の誕生日を迎えるのを祝い、過去にさんまと会ったことがある人がスタジオに集合。さんまの“神対応”について語った。武川は1992年にMBSテレビに入社。93年から2006年