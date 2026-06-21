久保田利伸、紱永英明、鈴木雅之、小田和正、岡村靖幸。彼らは今年、ソロとしてデビュー40周年を迎える男性アーティストだ。それぞれ独自の音楽性を極めながら、今も第一線で活躍し続けている。本稿では、彼らのデビュー曲、そして最新の活動を紹介しながら、シーンにおける存在感について改めて考えてみたい。 （関連：【映像】久保田利伸のデビュー40周年を記念して、縁のある著名人が“