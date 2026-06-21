時に大胆な行動に出る森保監督。そんな日本人指揮官のベンチでの振る舞いは大きな話題を生んだ(C)Getty Images列強国にも堂々と渡り合う日本代表を率いる指揮官の一挙手一投足は、世界で関心を集めている。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の初戦で、日本はオランダ代表に2-2と引き分けた。2度のビハインドを背負いながらも、88分にCKから鎌田大地の一撃で同点にして勝点1をもぎ取った戦いは