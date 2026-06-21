きょうは低気圧や梅雨前線の影響で全国的に天気が崩れ、特に東北地方で警報級の大雨となる予想です。雨雲が同じ場所にとどまると、予想以上の大雨となるおそれがあります。沿岸を中心に風も強まりそうです。予想最高気温は冷たい風が入りやすい北日本は、この時季としては空気がヒンヤリと感じられるでしょう。東日本と西日本は平年並みかやや高く、少し蒸し暑く感じられそうです。あす以降も梅雨前線が活発で、梅雨終盤のような大