◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）オプションが増えた。巨人・橋上監督代行は岸田を「３番・一塁」で起用。一塁先発はプロ初となり、５番・捕手の大城との“ダブル捕手スタメン”で臨んだ。「現有の攻撃力の中で最大に活用できる方法は、という選択肢」。今後に向けて戦略の幅が広がった。キャベッジがコンディション不良のためベンチ外となり欠場。その事情もあって１軍昇格した浅野を「８番・左翼