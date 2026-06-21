東海テレビの浦口史帆アナウンサーが第１子長男を出産したことを公表した。２１日までに「私事で恐縮ですが、産休入り前後にたくさんの優しい励ましのお言葉を頂いたので、この場をお借りしてご報告です」とインスタグラムを更新。「先日、無事に元気な男の子を出産しました」と大人の指をしっかり握る新生児の写真を添えて報告した。「くるくる変わる表情も、泣き声も、ふにゃふにゃした動きも、どの瞬間も愛（いと）しくて