俳優の本木雅弘（60）が20日に放送されたTBS「世界くらべてみたら」（後6・51）に出演。人気女優の印象について振り返った。番組では、これまでMCの上白石萌音が海外で仕事があるたびに“便乗”してロケを敢行してきた。今回は“便乗”したのは第79回カンヌ国際映画祭。ただ、“便乗”した相手は上白石ではなく、映画「黒牢城」に出演した俳優の本木雅弘、菅田将暉、「Snow Man」の宮舘涼太の3人だった。3人が挑戦したのは、