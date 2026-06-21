ブラジル代表FWハフィーニャがFIFAワールドカップ2026の残り試合を欠場する可能性があるようだ。20日、ブラジルメディア『グローボ』が伝えている。現地時間19日に行われたグループC第2節でハイチ代表に3−0で勝利し、今大会初白星を飾ったブラジル代表。しかし、2試合連続でスタメンに名を連ねたハフィーニャは39分にピッチに座り込むと、そのまま途中交代を余儀なくされた。ブラジルサッカー連盟（CBF）は試合後、「ハフィ