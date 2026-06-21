俳優山田裕貴（35）が、20日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）にVTR出演。明石家さんま（70）から贈られた「金言」について語った。この日の番組では、7月1日にさんまが71歳の誕生日を迎えるのを祝して、過去にさんまと会ったことがある人50人がスタジオに来場。さんまの“神対応”について語った。その中で、山田が「神対応エピソードをどうしても話したい」とVTRで登場。山田によると、さんま