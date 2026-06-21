北朝鮮が海軍力増強を加速させている。米政府系放送のラジオ・フリー・アジア（RFA）は、商業衛星画像の分析から、南浦造船所と清津造船所で大規模な拡張工事が進み、新型駆逐艦の建造も並行して続いていると報じた。金正恩総書記が「毎年2隻」の水上戦闘艦建造を打ち出す中、生産能力そのものを底上げする動きが鮮明になっている。RFAによると、南浦造船所では全長約300メートルの大型組立棟周辺に巨大クレーンや建設機械が配置さ